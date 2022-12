Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat Paul M. Kelly zum globalen Chef ihres Alternatives-Geschäfts ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde ab Februar die 126 Milliarden Euro schwere Sparte, die Immobilien, Infrastruktur und Liquid Real Assets umfasse, leiten.Kelly wechsele von Blackstone, wo er als Senior Managing Director und Chief Operating Officer der Credit Division am Wachstum des Geschäfts in den Bereichen Direktkredite, Versicherungen und anderer privater Kreditstrategien beteiligt gewesen sei. Insgesamt verfüge er über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzindustrie. Vor seiner Zeit bei Blackstone sei Kelly knapp 20 Jahre bei der Großbank JP-Morgan in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen. (News vom 30.11.2022) (01.12.2022/fc/n/p) ...

