Ikea Österreich setzt nun in weiteren Städten Elektrofahrzeuge für die Warenzustellung ein. Seit November sind auch in Salzburg E-Transporter im Einsatz. Konkret handelt es sich um Iveco-Lieferwagen, die von Quantron auf Elektroantrieb umgerüstet worden sind. Seit dem Start von Ikeas Flottenelektrifizierung in Wien und Graz wurden die E-Auslieferungen zwischenzeitlich auch in Innsbruck, Linz, Vorarlberg ...

