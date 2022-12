Spirituosenunternehmen in Familienbesitz spart mit zukunftsweisenden Verpackungsmaterialien und innovativen Designs jährlich fast 275 Tonnen Einwegplastik ein

Das Familienunternehmen Bacardi hat in dieser Weihnachtssaison einen zusätzlichen Grund zum Feiern, da es einen Meilenstein in seiner Zielsetzung erreicht hat, bis Ende 2023 100 des Einwegplastiks aus seinem Geschenksortiment zu entfernen.

Ab diesem Monat sind alle neuen Geschenkverpackungen im Bacardi-Portfolio einschließlich BACARDÍ Reserva Ocho Rum, GREY GOOSE Wodka, BOMBAY SAPPHIRE Premier Cru, MARTINI Wermut, PATRÓN Tequila und DEWAR'S 12 Year Old Blended Scotch Whisky zu 100 plastikfrei.

Mit diesem bedeutenden Schritt vermeidet Bacardi fast 275 Tonnen Einwegplastik pro Jahr. Erreicht wurde dies durch innovative neue Designs, bei denen Kunststoff entfernt oder durch eine nachhaltig beschaffte Alternative ersetzt wird.

Neben der Verwendung von Karton, der vom Forest Stewardship Council zertifiziert ist, leistet das Unternehmen auch bei der Verwendung alternativer Materialien Pionierarbeit: Als erstes Spirituosenunternehmen verwendet es ein neues biobasiertes, zu 100 kompostierbares Verpackungsmaterial für seine ABERFELDY 12 Year Old 'Gold Bar' Geschenkverpackung. Das nachhaltige Material, das aus Kartoffelstärke und Zellulosefasern hergestellt wird, ersetzt die Vakuumverpackung aus Kunststoff.

"Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 zu 100 plastikfrei zu sein. Die Entfernung von Plastik aus unseren Geschenkverpackungen ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg", so Rodolfo Nervi, Vice President Global Safety, Quality Sustainability bei Bacardi. "Seit mehr als 160 Jahren leisten wir als Unternehmen Pionierarbeit, und unser Bestreben, Kunststoff zu vermeiden, bildet da keine Ausnahme. Wir werden weiterhin innovativ sein und neue nachhaltige Alternativen zu Plastik erforschen, weil es das Richtige ist."

Im Rahmen seines ESG-Programms (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) (Environmental, Social Governance ESG) "Good Spirited" und im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) hat sich Bacardi eine Reihe von Zielen gesetzt, die es bis 2025 erreichen will. Zu diesen Zielen, die zusätzlich zu der Verpflichtung des Unternehmens, bis 2023 alle Plastikmaterialien an den Verkaufsstellen zu entfernen und bis 2030 zu 100 plastikfrei zu sein, gehören:

Senkung der Treibhausgasemissionen um 50 %;

25 weniger Wasserverbrauch;

Die wichtigsten Rohstoffe und Verpackungen stammen zu 100 aus nachhaltiger Produktion;

100 der Produktverpackungen müssen recycelbar sein;

40 Recyclinganteil bei der Produktverpackung;

Null Abfall auf der Deponie an allen Produktionsstandorten.

Die neuen 100 plastikfreien Geschenkverpackungen sind während der Weihnachtszeit in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich.

Weitere Informationen über Bacardi und sein ESG-Engagement, einschließlich seiner Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, finden Sie unter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das größte Spirituosenunternehmen der Welt in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100% blauer Agave-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

