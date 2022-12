DJ PTA-PVR: Biofrontera AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Leverkusen, Germany (pta/01.12.2022/15:00) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der Biofrontera AG wurde mit Schreiben vom 30. November 2022, eingegangen am selben Tag, für das Bankhaus Gebr. Martin AG, folgende Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG übermittelt:

"Mitteilung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen an die Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der wir Ihnen am 29. November 2022 mitgeteilt hatten, dass unser Stimmrechtsanteil an Ihrer Gesellschaft die Schwelle von 10 % überschritten hat. Ergänzend dazu teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Die Investition hinsichtlich des Erwerbs der Stimmrechte an der Biofrontera AG dient weder der Umsetzung strategischer Ziele, noch der Erzielung von Handelsgewinnen.

2. Es ist nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Biofrontera AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Die Erlangung weiterer Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate ist jedoch möglich, z.B. falls sich hierzu eine günstige Gelegenheit bietet.

3. Wir streben nicht an, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der Biofrontera AG zu nehmen.

4. Wir streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Biofrontera AG an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik.

5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte zu 100 % durch Fremdmittel.

_____________________ Bankhaus Gebr. Martin AG"

(Ende)

