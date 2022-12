BRENNTAG begann die neue US-Vision mit 7 % Tagesverlust am Montag. Der deutsche Weltmarktführer in der Chemiedistribution plant eine Milliardenübernahme aus einer Situation der Stärke heraus.Höhere Energiekosten tangieren BRENNTAG als Händler nicht. Im Gegensatz zu Chemieproduzenten ist die Chemiedistribution zugleich ein viel stabileres Geschäft, das weitgehend von Produkt- und Wirtschaftszyklizität isoliert ist. In der Prüfung steht nun die Übernahme des US-Konkurrenten UNIVAR SOLUTIONS (aktueller Börsenwert um 5 Mrd. $ bei ca. 11,5 Mrd. $ Umsatz und 12-facher freier Cashflow-Bewertung). Kommt es zu einem Deal, steigt der Weltmarktanteil von BRENNTAG von 5 auf 8 %. Strategisch macht das in einem sehr zersplitterten Markt Sinn.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 48! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 48 u.a.:++ Jeder nachhaltige Trend benötigt technische Pausen++ Die Chipindustrie ist der technische Nabel der Welt++ TRATON setzt bewusst auf China++ Trendwende bei USU SOFTWARE?++ VETROPACK - Gut verpackt ist halb gewonnen++ SHOPIFY mit BLACK FRIDAY TURBO++ SFC ENERGY mit GroßauftragIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info