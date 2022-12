Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management (UBS-AM) hat heute seinen Jahresausblick "Panorama End-Year 2022" veröffentlicht.Dazu Barry Gill, Head of Investments, UBS Asset Management:"Wir haben eine turbulente Zeit hinter uns. Es scheint fast so, als ob wir seit 2020 auf einer Welle des Unerwarteten 'reiten', die in diesem Jahr hoffentlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als ob die strategischen Diversifizierungsvorteile des traditionellen 60/40-Portfolios mit dem Einsetzen der Inflation ins Wanken geraten könnten. Jedoch nur wenige konnten sich vorstellen, in welchem Ausmaß dies der Fall sein würde - Aktien befanden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt direkt im Bärenmarkt, während Anleihen den größten Ausverkauf seit 1994 erlebten. Die Frage ist nun, wie es weitergeht. Haben sich die Bewertungen ausreichend erholt und gibt es genug Kupon in Anleihen, um die 60/40-Mischung wieder sinnvoll zu finden?" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...