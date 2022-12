Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von BASF. Hohe Energiepreise, ein drohender Gasmangel und eine bevorstehende Rezession - trotz dieses Horrorszenarios hat sich die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen in einem historisch schwierigen Marktumfeld halbwegs robust geschlagen, mit einem Verlust von 17 Prozent in diesem Jahr. Und im kommenden Jahr zeichnen sich gleich mehrere Hoffnungsschimmer ab. Auf der Verkaufsseite findet sich die Aktie von Amazon. Dabei blickt Amazon auf ein bärenstarkes Verkaufswochenende zurück: Der E-Commerce-Konzern hat in den fünf Tagen von Thanksgiving bis Cyber Monday so viel Umsatz gemacht wie niemals zuvor in dieser Periode. Allerdings läuft Amazon dem Markt und dem GAFAM-Index seit Monaten hinterher.