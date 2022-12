BioNTech Aktie - Biotechnologiewert. Grosse Forschungspipeline in teilweise fortgeschrittenem Stadium durchfinanziert durch den Comirnaty-Erfolg. Seit dem 20.10.2022 bei einem Kurs von 118,00 USD ging es kontinuierlich bis auf aktuell 166,47 USD (vorbörslich, 05:59 ET) hoch. Auf dem Weg auf dieses wieder etwas höhere Kursniveau gab es in den letzten Wochen einige wichtige Etappen: Pfizer/BioNTech Kombiimpfstoffstudie, Q3-Zahlen, Fortschritte bei omicron-angepasstem Impfstoff, Kauf GMP-Produktionsanlage in Singapur von Novartis. Dazu kommen die immer lauter werdenden stimmen, dass China "doch endlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...