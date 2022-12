Tech-Aktien zählen am Donnerstag zu den stärksten Werten an der Börse. Auch im DAX legt mit Zalando an der Spitze ein Online-Modehändler besonders stark zu. Die Hoffnung auf weniger stark steigende Zinsen in den USA beflügeln die Aktie, die in den vergangenen Monaten noch stark unter die Räder gekommen war.Fed-Chef Jerome Powell hatte vor allem die Tech-Börsen beflügelt, indem er für die Zukunft weniger kräftige Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hat. Gerade für Aktien wie Zalando, deren einst ...

