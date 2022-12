Teamviewer erhält von MSCI ein neues ESG-Rating. Bisher lag dieses bei AA, für 2022 steigt das Rating auf AAA an. Dies ist das höchstmögliche Rating. CFO Michael Wilkens sagt: "Mit dem Triple-A-Rating erkennt MSCI unsere vielfältigen Initiativen an, mit denen wir TeamViewer als Unternehmen noch nachhaltiger aufstellen. Dies spornt uns nicht nur an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...