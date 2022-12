Beijing (ots/PRNewswire) -Asia Clean Capital Investment Holdings Limited ("ACC") gab bekannt, dass das 3,2-MW-Solarprojekt mit verteilter Dachinstallation in Kooperation mit Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd (im Folgenden "Eastroc Beverage") heute erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen wurde.Das abgeschlossene Solarprojekt, das von ACC finanziert wurde und auch von ACC betrieben wird, ist auf dem ungenutzten Dach des Nanning-Werks von Eastroc Beverage installiert. Der vom System erzeugte umweltfreundliche Strom wird zu einem wettbewerbsfähigen Preis an den Verbraucher verkauft. Für den Verbraucher fällt nicht nur keine Erstinvestition an, sondern seine Energiekosten verringern sich kontinuierlich.Die Komponenten des Solarprojekts, wie etwa Stringwechselrichter, netzgekoppelte Anlagen sowie Drähte und Kabel, wurden aus hochwertigen Premium-Marken der Branche ausgewählt. Der gesamte Bauprozess des Projekts basierte auf den vier Grundpfeilern Gesundheit und Sicherheit, Emissionskontrolle, Qualität sowie Bauplanung, um die Qualität des Systems sowie seine Sicherheit und seinen effizienten Betrieb während seines Lebenszyklus zu gewährleisten.Die Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. ist ein traditionsreicher Getränkehersteller in Shenzhen und ein Unternehmen, das im Hauptsegment der Shanghaier Börse gehandelt wird. Mit der Verbesserung des Produktverkaufs sowie des Ansehens und des Einflusses der Marke wurde Eastroc Beverage in die Listen "2021 Hurun China 500" und "2021 Hurun China Food Industry Top 100" aufgenommen und das Unternehmen genießt weitläufig Anerkennung von Verbrauchern und Organisationen. Die Zusammenarbeit an dem dachinstallierten Solarprojekt mit Eastroc Beverage ist eine große Ehre für ACC, und das Unternehmen freut sich darauf, weiterhin mehr Unternehmen zu unterstützen, die wie Eastroc Beverage gesellschaftliche Verantwortung tragen und eine nachhaltige Entwicklung sowie CO2-Neutralitätsziele verfolgen, indem sie saubere Energiesysteme implementieren und dabei Energiekosten und CO2-Emissionen reduzieren.Informationen zu Asia Clean CapitalAsia Clean Capital ("ACC") ist ein führender Entwickler sauberer Energielösungen, der große multinationale sowie einheimische Unternehmen in ganz China bedient. ACC bietet saubere Energielösungen wie Aufdach-Solarsysteme, Bodenenergiesysteme und Dienstleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz an. ACC ist das erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Unternehmen, das das dezentrale Solargeschäft in China entwickelt. Zu seinen Aktionären gehört auch der IFU, ein unabhängiger staatlicher Staatsfonds, der sich im Besitz der dänischen Regierung befindet. ACC konzentriert sich auf Aufdach-Solarprojekte, investiert und verwaltet die Projekte und übernimmt die Planung, das technische Design, die Ausrüstung, die behördlichen Genehmigungen, den Betrieb und die Verwaltung des Systems. Der gesamte durch die Solarprojekte von ACC erzeugte Strom wird den Kunden dann zu vereinbarten Tarifen zur Verfügung gestellt, die niedriger sind als der Bezug aus dem örtlichen Stromnetz. Bei den Projektstandorten von ACC handelt es sich in der Regel um große Produktionsanlagen mit einem Strombedarf von einem bis zwanzig Megawatt, wie zum Beispiel die von Daming, Eastroc Beverage, Nestle, Coca-Cola, Swire, COFCO, Danone, Volkswagen, SKF, Unilever, IKEA, Wahaha, Andritz, WISCO, VAST, Schindler, Lee Kum Kee, Hanglung, Tsuneishi usw. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Hongkong, Peking und Ho-Chi-Minh-Stadt.KontaktACC - Medienbeziehungen: ACC - Investorenbeziehungen+8610 5869 1319 +8610 5869 1338info@asiacleancapital.com investorrelations@asiacleancapital.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1959564/ACC_s_rooftop_solar_project_Eastroc_Beverage_Nanning.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/acc-schlieWt-dachinstalliertes-solarprojekt-mit-3-2-mw-fur-eastroc-beverage-ab-301691701.htmlPressekontakt:Steffi Liu,steffiliu@asiacleancapital.comOriginal-Content von: Asia Clean Capital (ACC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166452/5384740