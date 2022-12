Auch für die Gold Aktien sind zwei Monate des letztes Quartals dieses Kalenderjahres sind rum. Der Dezember hat begonnen und wir werfen einen Blick auf die Performance der Aktien in diesem Quartal. Hierzu haben wir uns für unsere deutschen Leser an den Börsenplatz Tradegate orientiert. Diesmal nicht über die Heimatbörse. Und es sind einige erstaunliche Performances dabei. Wir geben den Schlusskurs vom 30.09.2022 an und vergleichen ihn mit dem Schlusskurs vom 30.11.2022. Und ja - fast 50% Kurszuwachs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...