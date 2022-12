Dividenden der DAX-Konzerne im Blick - Außerdem: Zinsaussichten der FED

Werbung



Nach der durch Corona bedingten Kürzung vieler Dividenden-Ausschüttungen schütteten die DAX©-Konzerne in diesem Jahr teilweise Rekord-Dividenden aus. Außerdem: Aktuelle Artikel rund um die Themen der Finanzwelt in unserer Akademie.



Geht man nach den Dividendenausschüttungen, welche für die DAX©-Konzerne für das kommende Jahr prognostiziert sind, so befindet sich die deutsche Wirtschaft derzeit in einem mehr als akzeptablem Zustand - und Das trotz der geopolitisch und wirtschaftlich angespannten Lage. Im Corona-Jahr 2020 kürzten einige Konzerne ihre Dividende drastisch oder verzichteten komplett auf eine Ausschüttung an die Aktionäre. Blickt man auf die Ausschüttungen des aktuellen Jahres, so hat sich die Lage augenscheinlich entspannt. Vor allem in der Automobil-Industrie schütten die Konzerne wieder mehr an Ihre Aktionäre aus, Spitzenreiter ist nach dieser Statistik BMW. Waren es für das Geschäftsjahr 2020 noch 1,90 EUR Rendite bei BMW, so schüttete der Konzern für 2021 insgesamt 5,80 EUR je Aktie aus. Für das kommende Jahr werden ähnlich hohe, wenn nicht sogar höhere Dividendenausschüttungen erwartet, geschätzt wird erneut eine Ausschüttung der 40 DAX©-Konzerne von insgesamt mehr als 50 Milliarden Euro.





Mitte Dezember tagt erneut die FED zu ihrem Zinsentscheid. Zuletzt hatten sich die in Aussicht gestellten Zinserhöhungen etwas nach unten orientiert, so dass für den Dezember ein Zinsschritt um 50 Basispunkte erwartet wird. Zudem erwartet uns im Dezember der Dot-Plot, welcher quartalsweise von der FED veröffentlich wird und die Ausrichtungen der einzelnen Mitglieder für die zukünftigen Prognosen angibt. Wie man genau diese Grafik interpretieren kann, haben wir in einem Akademie-Artikel für Sie aufbereitet. In unserer Akademie finden Sie auch weitere spannende und kompakte Artikel rund um die Themen der Finanzwelt.

