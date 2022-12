AUGSBURG/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der Immobilieninvestment-Anbieter Patrizia erhöht nach einem Zukauf in Dänemark seine Portfolioprognose für dieses Jahr. Bisher war das Management von einem Bestand der Vermögensteile in eigener Verwaltung in Höhe von 57 bis 58 Milliarden Euro ausgegangen, nun dürften es 57 bis 60 Milliarden Euro werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mit.

Grund ist die Übernahme des Kopenhagener Anbieters Advantage Management Partners, der Zugang zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern ermöglichen soll. Der Kaufpreis stehe gemessen an der Bewertung im Einklang mit früheren Zukäufen, hieß es ohne finanzielle Details. Die Übernahme wurde zum 1. Dezember abgeschlossen. 2023 dürfte Advantage einen unteren einstelligen Millionenbetrag zu Umsatz und dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beisteuern./men/jha/