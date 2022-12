INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Wechsel in der Konzernleitung der Investis Holding SA



01.12.2022 / 18:15 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der Investis Holding SA ernennt per 1. Januar 2023 Aude-Sophie Vartzbed und Michael Stucki als neue Mitglieder der Konzernleitung. Walter Eberle, Head Real Estate Services, scheidet aus der Konzernleitung aus. Er wird Investis per Ende Januar 2023 verlassen. Mit Stéphane Bonvin, CEO, und René Häsler, CFO, besteht die Konzernleitung neu aus vier Mitgliedern. Führungswechsel im Segment Properties:

Aude-Sophie Vartzbed, Jahrgang 1986, übernimmt die Gesamtverantwortung für das Segment Properties. Sie ist seit 2016 bei Investis Properties SA in verschiedenen Funktionen tätig. Bevor sie zur Investis-Gruppe stiess, war sie u.a. für CBRE im Mittleren Osten tätig. Sie verfügt über einen Bachelor in Management von der HEC Lausanne und absolvierte ein MSc-Programm in Real Estate Management & Development. Führungswechsel im Segment Real Estate Services:

Michael Stucki, Jahrgang 1979, übernimmt von Walter Eberle die Gesamtverantwortung für das Segment Real Estate Services. Er ist seit 2015 in verschiedenen Funktionen bei der Investis-Gruppe tätig. Seine berufliche Karriere begann Michael Stucki bei Livit und stiess 2015 zu Privera, wo er u.a. COO und Mitglied der Geschäftsleitung war. Im Februar 2021 wurde er zum CEO von hauswartprofis ernannt. Michael Stucki verfügt über ein Executive MBA FH mit Schwerpunkt Strategisches Management. Gleichzeitig spricht der Verwaltungsrat Walter Eberle seinen Dank und seine Anerkennung aus für die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen wertvollen Beitrag zum profitablen Wachstum des Segmentes Real Estate Services, welches heute wesentlich zum Erfolg der Investis-Gruppe beiträgt und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Der Verwaltungsrat heisst die beiden neuen Mitglieder in der Konzernleitung herzlich willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg und Erfüllung in der neuen Aufgabe.

