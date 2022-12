Beim Messenger Whatsapp können Nutzer:innen sich künftig selbst schreiben und Sprachnachrichten schicken. Das soll für Notizen und Erinnerungen nützlich sein. Chattest du schon via Whatsapp mit dir selbst? Für manche ist das Selbstgespräch in der Messenger-App schon jetzt ein Produktivitätshack. Bisher mussten sie dafür offiziell über den Link wa.me gehen oder die Gruppen-Funktion nutzen - das hat beispielsweise auch Lisa Eppel, Mitgründerin vom Add Girls Club, in der t3n 70 als Hack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...