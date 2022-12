Ein Outdoor-Survival-Video hat in diesem Jahr den ersten Platz geknackt - was das wohl ist? Musikalisch fällt besonders eine deutsche Rockband auf: Sie ist gleich mehrmals in der Top 10 der Musikvideos. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und spätestens der Spotify-Jahresrückblick hat die Saison für die Best-of-Listen eröffnet. Da darf auch Youtube nicht fehlen: Das Unternehmen hat auf seinem Blog die Videos veröffentlicht, die in diesem Jahr in Deutschland die meisten Klicks bekommen haben und die Creators genannt, die gern geschaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...