Ein der größten Konkurrenten der Tesla, der chinesischer Autohersteller BYD, meldete vor einiger Zeit über wichtige Erfolge. Dazu gehören vor allem die Produktion von 3-millionsten New Energy Vehicle (NEV) und die neuen Geschäfte in Brasilien und Thailand. Trotz dieser Erfolge machen sich Anleger*innen vermehrt Sorgen. Was ist der Grund für die steigende Spannung? Warren Buffet verkauft seine Anteile In der letzten Woche verkaufte Buffet 3,2 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...