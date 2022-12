Hagen (ots) -Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ausgeschlossen, dass es beim Neubau der maroden A-45-Brücke bei Lüdenscheid wegen der zunehmend anspannten Lage der öffentlichen Haushalte zu Verzögerungen kommen kann. "Wir haben genügend Geld im Bundeshaushalt, um dieses Projekt zu finanzieren", sagte der FDP-Politiker der Westfalenpost (online und Freitag-Ausgabe).Der Ersatzneubau werde mit dem maximal möglichen Tempo vorangetrieben, so Wissing. Er habe Verständnis für die Nöte der Betroffenen, "aber einen Termin für die Fertigstellung der neuen Brücke kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand nennen", sagte er der Zeitung. Die Rahmedetalbrücke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse ist seit genau einem Jahr gesperrt. Das alte Bauwerk muss zunächst gesprengt werden, dafür gibt es aber noch keinen Termin.Wissing warf dem Märkischen Kreis vor, die Einführung eines Fahrverbotes für den Lkw-Transitverkehr auf den Umleitungsstrecken der gesperrten A 45 zu verzögern. "Wir sind als Bund startbereit, die dafür erforderliche Hinweisbeschilderung auch auf der Autobahn zügig umzusetzen. Nun gilt es noch, den Märkischen Kreis für diese Vorschläge für eine baldige Entlastung der Menschen in Lüdenscheid zu gewinnen. Dessen Zustimmung für die verkehrslenkenden Maßnahmen steht derzeit leider noch aus", sagte er der Zeitung. Landrat Marco Voge (CDU) wies die Vorwürfe gegenüber der Westfalenpost zurück. "Der Märkische Kreis verzögert nichts. In allen Fragen rund um die A 45 arbeitet die Kreisverwaltung gründlich und schnell", sagte er.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519NRW_CvD@funkemedien.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58966/5384784