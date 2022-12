Nach einem kleinen Durchhänger ging es an den Börsen gestern wieder aufwärts, wenn auch in einem insgesamt überschaubaren Tempo. Im Falle von Nel ASA reichte die kleine Aufhellung bei der Stimmung aber aus, um Großes zu bewirken. Das Papier konnte sich behaupten und den Aufwärtstrend der letzten Wochen verteidigen.Um mehr als fünf Prozent ging es im gestrigen Handel in die Höhe, womit Verluste vom Vortag mehr als ausgeglichen werden konnten. Damit scheinen die Käufer sich bei Nel ASA (NO0010081235) aber nicht zufriedengeben zu wollen. ...

