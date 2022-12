Vor wenigen Tagen machte in den Medien die Schlagzeile die Runde: "Neuer Klima-Sprit senkt CO2-Ausstoß um ein Viertel." Dahinter verbirgt sich die Meldung, dass der größte deutsche Vertreiber von Kraftstoffen mit blau-weißem Emblem und Sitz in Bochum (NRW) in Berlin und Düsseldorf zwei neue Kraftstoffe testet, die die CO2-Emissionen herkömmlicher fossiler Benzin oder Diesel-Kraftstoffe um D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...