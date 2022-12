SAN ANTONIO, Dec. 01, 2022 (NASDAQ: RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Onica by Rackspace Technology, die auf Cloud-Services fokussierte Unternehmensgruppe, heute angekündigt hat, dass sie die Amazon Web Service (AWS) Service Delivery Designation für AWS Glue erhalten hat. Die Bezeichnung AWS Glue Service Delivery erkennt an, dass Onica by Rackspace Technology nachweislich erfolgreich dabei ist, Kunden dabei zu helfen, Beratungspartner zu finden, die über das Fachwissen verfügen, um AWS Glue für Datenintegrations-, Pipeline- und Kataloganwendungsfälle bereitzustellen.



AWS-Partner mit dieser Bezeichnung machen es den Kunden leicht, Daten für Analysen, maschinelles Lernen und Anwendungsentwicklung zu entdecken, vorzubereiten und zu kombinieren. AWS Glue bietet alle Funktionen, die für die Datenintegration erforderlich sind, so dass Kunden innerhalb von Minuten statt Monaten mit der Analyse ihrer Daten beginnen und diese nutzen können. Um diese Bezeichnung zu erhalten, müssen Mitglieder des Amazon Partner Network (APN) über umfassende AWS-Erfahrung verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.

Das Erreichen der AWS Glue Delivery Designation zeichnet Onica by Rackspace Technology als APN-Mitglied aus, das über ein tiefes Verständnis von AWS Glue, nachgewiesene Erfahrung und nachgewiesenen Kundenerfolg verfügt. AWS Glue bietet sowohl visuelle als auch codebasierte Schnittstellen, um die Datenintegration zu vereinfachen. Kunden können jetzt schnell einen Partner mit bestätigter Expertise in AWS Glue finden. Darüber hinaus können sie sich hervorgehobene Kundenerfolgsgeschichten, Lösungen und Anwendungsfälle ansehen, die von diesen Partnern bereitgestellt werden, sowie die Kontaktinformationen für jeden Partner.

"Onica by Rackspace Technology ist stolz darauf, die AWS Glue Service Delivery Designation zu erhalten", so DK Sinha, President, Public Cloud Business Unit, Rackspace Technology. "Von der Aufnahme über Pipelines bis hin zu umsetzbaren Erkenntnissen und allem dazwischen sind unsere zertifizierten Racker bestrebt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem sie die Beweglichkeit, die Breite der Services und das Innovationstempo von AWS nutzen."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Organisationen aller Größen, vom Start-up bis hin zum internationalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Service Delivery Program ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu helfen, APN-Beratungspartner mit umfassender Erfahrung in der Bereitstellung bestimmter AWS-Services zu identifizieren.

Mithilfe von AWS Glue hilft Onica by Rackspace Technology seinen Kunden, Lake House-Architekturen auf AWS skalierbar, zeitnah und kostengünstig bereitzustellen. Onica by Rackspace Technology verfügt über ein proprietäres DataOps-Framework, das mit AWS-Services erstellt wurde, um die Datenaufnahme und -transformation mit AWS Glue zu beschleunigen. Dies kombiniert Automatisierung, Tools und Fachwissen in einem einzigartigen Servicemodell (Rackspace Elastic Engineering), um eine breite Palette von Ergebnissen zu unterstützen, einschließlich zusätzlicher Kostensenkungen bei der Verarbeitung von Daten, während Endkunden nahezu in Echtzeit darauf zugreifen können.

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

