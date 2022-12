San Antonio (ots/PRNewswire) -Die Best of SABCS News Highlights-Berichterstattung bietet täglich Videozusammenfassungen von Experten sowie Original-Präsentationsfolien zu den wichtigsten Brustkrebsstudien für Onkologen weltweit.Encore Medical Education, (http://www.encoremeded.com/) ein in den USA ansässiges Unternehmen für medizinische Aus- und Weiterbildung, wird das Best of SABCS News (https://bestofsabcsnews.com/) Highlights-Programm 2022 im Rahmen des San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 (SABCS), das am 7. Dezember beginnt, eröffnen.Für dieses offizielle SABCS News Highlights-Programm interessierten sich im Jahr 2021 mehr als 5.000 medizinische Fachkräfte aus über 50 Ländern. "Hervorragende Zusammenfassung der Vielzahl an Präsentationen von SABCS. Die Konferenz ist so umfassend, dass diese zusammenfassenden Präsentationen nahezu obligatorisch sind", erinnerte sich ein Benutzer, der sich 2021 für das Programm registriert hat. "Die in diesen Highlights enthaltenen Präsentationen behandeln wichtige und aktuelle wissenschaftliche Themen von Experten auf diesem Gebiet. Die aktuellsten Ergebnisse liefern außerdem großartige Einblicke in die potenziellen Fortschritte in der klinischen Umgebung", kommentierte ein anderer registrierter Benutzer.Ein ausgezeichneter Fachbereich wird seine wichtigsten Erkenntnisse mit ausgewählten Original-Folien aus den wichtigsten Studien des SABCS22 präsentieren, darunter:- Ergebnisse der Studie RxPONDER- Aktualisierung der Studie TAILORx- Primäre Ergebnisse der randomisierten Phase-II-Studie RIGHT Choice- Ergebnisse der Studie RIO-US B-12 TALENT- Ergebnisse der Phase-III-Studie CAPItello-291- Ergebnisse zur Gesamtüberlebenszeit aus der Studie EMERALD- Ergebnisse der Phase-II-Studie mit mehreren Dosen SERENA-2- Und viele andere...Die ersten Expertenvideo-Highlights werden ab dem 7. Dezember um 16:00 Uhr Zentrale Standardzeit (GMT -6 Stunden) verfügbar sein. Melden Sie sich noch heute an (https://bestofsabcsnews.com/#/home/register) unter https://bestofsabcsnews.com/#/home/register (https://bestofsabcsnews.com/) und erhalten Sie täglich Updates zu den wichtigsten Fortschritten bei Brustkrebs per E-Mail.Die Best of SABCS News (https://bestofsabcsnews.com/) Highlights richten sich an alle medizinischen Fachkräfte, darunter Ärzte mit akademischem Grad und Privatärzte und Forscher, die sich mit Brustkrebs in der medizinischen, chirurgischen, gynäkologischen und Strahlenonkologie befassen, sowie an Patientenfürsprecher und anderes entsprechendes Personal im Gesundheitswesen.Informationen zu den Best of SABCS-ProgrammenDas San Antonio Breast Cancer Symposium, das bereits zum 45. Mal stattfindet, ist die führende Konferenz für Experten aus den Bereichen Grundlagenforschung, translationale und klinische Krebsforschung.Best of SABCS-Programme bieten Fachleuten die Möglichkeit, die aktuellsten Forschungsergebnisse und Fortschritte im Bereich Brustkrebs mit Kollegen und wichtigen Meinungsführern zu erleben und zu diskutieren und in diesem Zuge Zugang zu den Original-Präsentationen und Postern zu erhalten.Für Informationen über die Best of SABCS-Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an Encore Medical Education LLC unter sabcs@encoremeded.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=A49ituFmMVw&feature=youtu.beLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1959278/SABCS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/encore-medical-education-kundigt-veroffentlichung-der-offiziellen-best-of-sabcs-news-highlights-an-die-die-wichtigsten-studienergebnisse-des-sabcs-2022-zusammenfassen-301691931.htmlPressekontakt:Pilar Rosero,pilar.rosero@encoremeded.com,+1 786 370 9020Original-Content von: Encore Medical Education, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066531/100899604