Unternehmen veröffentlicht erstes ESG-Manifest mit ehrgeizigen Nachhaltigkeits- und DEI-Zielen zur Förderung der sozialen Wirkung

Die Wella Company, ein weltweit führendes Unternehmen im 100 Milliarden Dollar schweren Haar- und Nagelsegment der Schönheitspflegebranche, blickt auf ein erfolgreiches zweites Jahr als eigenständiges Unternehmen zurück und bietet im Jahresvergleich einen zweistelligen Gewinn und ein Wachstum, das über den Erwartungen liegt. Im Geschäftsjahr 2022, das Ende Juni abgeschlossen wurde, übertraf die Wella Company weltweit alle Ziele für die Finanzperformance. Seit ihrer Gründung im Dezember 2020 hat die Wella Company kontinuierlich zweistellige Gewinne und ein über den Erwartungen liegendes Wachstum vorgelegt und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Kosmetikbranche.

Das Wella Company Portfolio umfasst die bekannten professionellen und Einzelhändler-Marken Wella Professionals, OPI, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol.

"Unsere ersten beiden Geschäftsjahre haben das dauerhafte Potenzial des Wella Company Portfolios gezeigt wir etablieren wieder Spitzenleistungen in den Kategorien Haare und Nägel, und sowohl Fachleute als auch Verbraucher verlieben sich wieder in unsere schönen Marken", sagte Annie Young-Scrivner, CEO der Wella Company. "Unsere anhaltend starke Finanzperformance, gepaart mit Wachstum und Marktanteilsgewinnen in allen Kategorien, selbst in einem herausfordernden globalen Umfeld, ist der Beweis dafür, dass unser Unternehmen gerade erst beginnt, sein komplettes Potenzial auszuschöpfen."

Erweiterung des Produktportfolios und Erfolge

Wella Professionals ist mit einer zweistelligen Performance weiterhin Vorreiter des gesamten Portfoliowachstums des Unternehmens und behält seinen weltweiten Anteil als Nummer 1 im Bereich Professional Color. Die Einführung von Shinefinity, einem professionellen Glazing-Service und einer neuen Kategorie für die Wella Company, war die stärkste Farbeinführung, die das Unternehmen je in Angriff genommen hat, und brachte ein Plus von 4 über dem Ziel. Die Dynamik baut sich hinter dem Pflegeportfolio auf, dessen Vorreiter Wella Care, Sebastian und Nioxin sind, die alle ein zweistelliges Wachstum aufweisen. Sebastian Professional ist die zweitgrößte Profimarke der Wella Company und verzeichnete in diesem Jahr ein zweistelliges Wachstum mit Zuwächsen in allen Schlüsselmärkten, angetrieben von den einzigartigen Pflege-/Styling-Hybridprodukten der Marke wie Dark Oil und No Breaker. Nioxin bot weiterhin eine starke Performance mit einem zweistelligen Wachstum des Nettoumsatzes gegenüber dem Vorjahr in wichtigen Regionen wie NA und EMEA. Das Haar-Einzelhandelssegment des Unternehmens steigerte den Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2022 um fast +3 und gewann in den meisten Schlüsselmärkten Marktanteile hinzu.

Mit der Akquisition von Briogeo (abgeschlossen im Juni 2022) hat das Unternehmen ihr ökologisch-ethisches Haarpflege-Portfolio um das Unternehmen für saubere und grüne Naturhaarpflege erweitert, das heute zu den am schnellsten wachsenden Marken zählt. Briogeo verkauft im Minutentakt eine seiner preisgekrönten Don't Despair, Repair! Tiefenpflegemasken.

Das in London ansässige ghd (good hair day) definiert die Schönheitstechnologie neu und dominiert weiterhin mit seiner digital ausgerichteten Strategie. Die Marke hat in den letzten 4 Jahren im Durchschnitt ein zweistelliges jährliches Wachstum geliefert.

O·P·I ist die Nr. 1 unter den professionellen Nagelmarken weltweit und die Nr. 3 im US-Einzelhandel. In den USA hat die Marke 10 Monate lang ununterbrochen Marktanteile im Bereich Food, Drug, Mass (FDM) hinzugewonnen. Nature Strong, der erste Nagellack der Marke auf pflanzlicher Basis und natürlicher Herkunft, war in diesem Frühjahr die Nr. 1 unter den Farbkosmetika, die neu eingeführt wurden.

Expansion in eCommerce und Digital

Die Wella Company treibt sein Wachstum weiter voran, indem es seine digitale Präsenz ausbaut und den eCommerce beschleunigt. Die WellaStore B2B eCommerce-Plattform erwirbt weiterhin Kunden auf der ganzen Welt und hilft Salonprofis dabei, geschäftliche Anforderungen zu erfüllen von Expressaufträgen über die Planung ihrer Buchungen bis hin zum Zugang zu Schulungen. Im Geschäftsjahr 2022 steigerte WellaStore sein Umsatzvolumen um +30 und vergrößerte seinen Kundenstamm um +10 %. In seinen eCommerce-Kanälen für Verbraucher wuchs das Unternehmen fast 2,5x schneller als der gesamte Haarmarkt, insbesondere in EMEA und APAC.

Verpflichtung zu ESG

Während das Unternehmen weiter wächst, fördert es seine Entschlossenheit zu Nachhaltigkeit und sozialer Wirkung durch seine drei Säulen: Menschen, Planet und Produkte. Im Juni 2022 gab die Wella Company ihre Umweltziele und ihre Teilnahme am UN Global Compact bekannt, der weltweit größten Initiative für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Anlässlich ihres zweiten Jahrestages stellte die Wella Company ihr ESG-Manifest aus, die erste formelle Veröffentlichung ihrer Entschlossenheit in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), sowie einen neuen Verhaltenskodex, WE Care. Die Gesellschaft wird ihren ersten formellen ESG-Bericht im Jahr 2023 veröffentlichen.

Über die Wella Company

Die Wella Company ist ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen in der Schönheitsbranche, das über 140 Jahre Branchenerfahrung mit der Dynamik eines neu gegründeten, unabhängigen Rechtsträgers verbindet. Nach zwei Jahren als eigenständige Gesellschaft ist Wella Company eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Kosmetikbranche. Die Gesellschaft hat ein Portfolio von ikonischen professionellen und Einzelhändler Haar-, Nagel- und Beauty-Tech-Marken, einschließlich Wella Professionals, OPI, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol. Das Unternehmen bedient unzählige Künstler und Eigentümer in der professionellen Gemeinschaft der Haar- und Nagelkosmetiker in mehr als 100 Ländern. Jeden Tag nutzt eine vielfältige Gemeinschaft von mehr als 91 Millionen Schönheitsliebhabern und Branchenprofis, sozialen Einflussnehmern, Botschaftern, Mitarbeitern und Kunden auf der ganzen Welt die Produkte von Wella Company und wird von ihnen beeinflusst. In der Überzeugung, dass Unternehmen ein Katalysator für positive Veränderungen sein können, setzt sich Wella Company dafür ein, dass Menschen, Unternehmen und Gesellschaften gemeinsam erfolgreich sind. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) sind das Herzstück der zielgerichteten Agenda der Wella Company. Nachhaltigkeit und Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sind die Grundlagen dafür, wer wir sind, wie wir arbeiten und wie wir die Industrie und Gemeinschaften, denen wir dienen, unterstützen. Die Wella Company baut das beste Unternehmen der Schönheitsbranche und ermöglicht es, dass wir florieren, wenn die Branche floriert. Und während wir uns für unseren Planeten interessieren und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können, werden wir ein Verfechter der Veränderung werden, dessen Vermächtnis unserer ikonischen Geschichte würdig sein wird. Für mehr Informationen über die Wella Company besuchen Sie bitte www.wellacompany.com und folgen uns auf LinkedIn und Instagram.

