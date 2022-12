Nach den Aussagen von Jerome Powell zur zukünftigen Zinspolitik der Fed knüpft der DAX heute an seine Vortagesgewinne an. Die US-Börsen starten nach der gestrigen Kursrallye heute ebenfalls erneut höher in den Handel. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Deutsche Telekom, BMW, Airbus und Salesforce.

