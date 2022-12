Globale Lithiumlagerstätte: AVZ Minerals: Neue Bohrungen bestätigen die Erweiterung von Roch Dure

Anzeige / Werbung

Nur der Pegmatit Roche Dure bildet die derzeit weltweit größte Lithiumlagerstätte im Festgestein. Eine beeindruckende Machbarkeitsstudie liegt vor. Bisher: Lithiumressourcen/-reserven von +400 Mt. bzw +130 Mt. Li2O.



Auf der Lagerstätte Roch Dure auf dem Manono-Lithiumprojekt im Kongo bringt AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) derzeit neue Bohrungen nieder. Erste Ergebnisse aus dem Labor bestätigen bereits die Erwartung des Unternehmens, dass sich die Lithiummineralisierung über die bekannten Grenzen hinaus weiter fortsetzt. 58 Proben ergaben dabei Lithiumgehalte von mehr als zwei Prozent, wobei in zwei Einzelproben sogar Gehalte von drei Prozent ermittelt werden konnten.

Ausgewertet wurde eine zweite Tranche von vier Bohrlöchern. Insgesamt hat AVZ Minerals die Niederbringung von 46 Bohrungen geplant. Sie sollen im Nordosten von Roche Dure eine mögliche Erweiterung der Mineralisierung testen. Die bislang abgeschlossenen Arbeiten deuten auf einen Erfolg hin, denn es wurden ausgedehnte Spodumen-Minieralisierungen entdeckt.



Sie erweisen sich zudem als hochgradig. Unter anderem konnten 144,5 Meter mit 1,75 Prozent Lithiumoxid (Li2O) und 934 ppm Zinn sowie 172,3 Meter mit 1,57 Prozent Lithiumoxid und 702 ppm Zinn nachgewiesen werden. Insgesamt wurden in 58 Proben Lithiumgehalte von über zwei Prozent nachgewiesen.









AVZ Minerals erhöht die Schlagzahl und bringt ein viertes Bohrgerät zum Einsatz

Zwei Einzelproben ergaben sogar Lithiumgehalte von über drei Prozent, wobei der höchste Wert im Bohrloch MO22DD005 nachgewiesen wurde. Bei dieser Bohrung wurde von AVZ Minerals in einer Tiefe von 8,7 bis 10 Meter ein Lithiumoxidgehalt von 3,41 Prozent ermittelt. Sehr erfreulich ist, dass die Kontinuität der Lagerstätte in Streichrichtung bestätigt werden konnte. Bekräftigt wurden die guten Bohrergebnisse durch die Arbeiten im Abschnitt 8.2000 mN.



Die hier durchgeführte Exploration ergab weitere Beweise für die Annahme, dass der Erzkörper von Roche Dure in deutlich flacheren Winkeln einfällt als auf anderen Teilen der Lagerstätte. Dies ist gerade mit Blick auf den geplanten Tagebau von großer Bedeutung, da ein flacherer Winkel immer auch eine geringere Tiefe der Grube und damit geringere Kosten für die spätere Produktion nach sich ziehen wird.



Aktuell sind 33 der geplanten 46 Bohrungen niedergebracht. AVZ Minerals wird das Tempo in den kommenden Wochen jedoch noch einmal forcieren, denn die Flotte der Bohrgeräte wird um ein viertes Gerät erweitert. Seine Dienste hatte sich das Management im Oktober gesichert, sodass in Kürze die Schlagzahl bei den Bohrungen nochmals erhöht werden kann.



Das Manono-Projekt wächst und wird damit immer attraktiver

Für die leidgeprüften Aktionäre von AVZ Minerals sind das sehr gute Nachrichten. Zwar ist die AZV-Minerals-Aktie aufgrund des laufenden Schiedsgerichtsverfahrens immer noch vom Handel an der Börse ausgesetzt, doch unabhängig von diesen widrigen Umständen im Hintergrund werden die Arbeiten am Manono-Projekt kontinuierlich fortgesetzt. Das allein ist schon ein Grund zur Freude.



Wenn es dann auch noch gelingt, die bekannte Lithium- und Zinnmineralisierung durch weitere Funde signifikant zu vergrößern, ist gleich doppelter Grund zur Freude vorhanden. Den weiteren Fortgang der Explorationsarbeiten werden die investierten Anleger daher mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgen und sie haben dabei allen Grund dazu, optimistisch in die Zukunft zu blicken, denn die Lagerstätte wächst noch immer.







