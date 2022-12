NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Textilkonzerns H&M von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 135 schwedische Kronen angehoben. Wegen des schwächelnden US-Dollar und weiter sinkender Frachtraten rechnet Analyst Richard Edwards für 2023 und 2024 mit einem geringeren Margenrückgang als bisher und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Damit begründete er in einer am Freitag vorliegenden Studie das neue Kursziel. Bezüglich der nun neutralen Einstufung verwies er auf den überdurchschnittlichen Kursrückgang der vergangenen Wochen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

SE0000106270