NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 12,10 auf 15,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einem Ausblick für die europäische Internetbranche für 2023. Seine Favoriten sind Scout24, Auto1, Delivery Hero, die britische Future und die norwegischen Kahoot!. JCDecaux gehöre dagegen neben den britischen THG und Ocado zu den Schwächsten. Das französische Werbeunternehmen stehe in den Branchenrankings recht weit unten - vor allem bei Übernahmeaspekten, Momentum und der JPMorgan-Schätzung gegenüber dem Konsens, so Diebel./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 01:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

JCDECAUX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de