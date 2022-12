Die Aktie des Hamburger Internet-Modehändlers und Software-Unternehmens About You hat zwei starke Tage hinter sich gebracht. In der Spitze hat der Tech-Titel gestern 6,28 Euro erreicht, prallte aber an der charttechnischen Hürde um 6,25/6,36 Euro vorerst nach unten ab. Mit 6,10 Euro und immerhin 4,45 Prozent Tagesplus ging es für den Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...