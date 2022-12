Der DAX korrigiert Anstieg nach Powell-Rede aber hält sich gut. In der Chartanalyse am 02.12.2022 liegt mein Fokus auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Die Spannung vor der Rede des US-Fed-Präsidenten Jerome Powell hatte sich gelohnt. Diesen Schwung der Wall Street nahm der DAX jedoch nicht komplett auf. In der Morgenanalyse vom 01.12.2022 schauten wir noch auf das neue Monatshoch im Endloskontrakt (Rückblick): ...

