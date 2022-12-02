FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001 RI2A US7665596034
AB/FROM ONWARDS 02.12.2022 08:38 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001 RI2A US7665596034
AB/FROM ONWARDS 02.12.2022 08:38 CET
RIGEL PHARMACEUTICALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de