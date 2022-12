Die Impfung gegen die neuen Omikron-Varianten des Corona-Stammes wird wieder Milliarden US-Dollar in die Kassen von Biontech spülen. Auch der potenzielle Kurswechsel der Corona-Politik in China könnte Biontech dort zum Zug kommen lassen. In diesem Fall könnte die Seitwärtsentwicklung durch eine Kurssteigerung abgelöst werden. Chinas Weigerung, die Impfstoffe westlicher Hersteller zu genehmigen, verhindert derzeit auch die Verabreichung neuer Impfstoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...