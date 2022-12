Der Telekommunikationskonzern wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 65,25 US-Cents je Aktie ausbezahlen, die Dividende wird am 1. Februar 2023 an die Aktionäre ausgeschüttet (Record day ist der 10. Januar 2023). Insgesamt zahlt VERIZON auf das Jahr hochgerechnet 2,61 $ aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 38,33 $ entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,81 %. In den letzten 16 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr erhöht. Im September 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (64 US-Cents) eine Erhöhung um knapp 2 %. Das hört sich komfortabel an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





VERIZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de