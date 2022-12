Hinter dem heutigen Adventskalender-Türchen verbirgt sich ein ETF, mit dem Sie ganz einfach mehr Gewinn und mehr Dividende kassieren, als mit dem Dax. Und das, obwohl alle Werte in diesem ETF aus dem Dax40 stammen. Deutsche Anleger setzen gerne auf den Dax. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Doch es gibt sogar einen ETF auf 15 Dax-Aktien, der besser als der normale Dax abschneidet und der Anlegern mehr Dividende bringt. Wie das möglich ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...