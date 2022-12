Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Aussichten, dass das Zinsstraffungstempo in den USA sich schon ab Dezember verringern könnte, hat den Kursen der deutschen Staatsanleihen Auftrieb gegeben, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries hätten ihre Gewinne weiter ausbauen können.Heute werde sich natürlich alles um den US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr drehen. Er sei neben den Inflationszahlen am 13.12. der letzte richtig wichtige Indikator für die Zinsentscheidung des FOMC am 14.12. Ein Rückgang der Beschäftigungsdynamik und ein nicht zu hoher Stundenlohnanstieg würde es der FED erlauben, nach vier Zinsanhebungen um 75Bp in Folge das Tempo auf 50Bp zu reduzieren. ...

