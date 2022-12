Der DAX startete am Vortag zunächst mit einem Gap-up in den Handel und eröffnete bei 14.543 Punkten. Im Tageshoch erreichte der DAX 14.563 Punkte, allerdings im volatilen Handel mit dem Tagestief bei 14.423 Punkten. Per Börsenschluss zeigte sich der DAX bei 14.490 Punkten und vorbörslich notiert der DAX am heutigen Freitag wieder tiefer bei 14.450 Punkten. Im Fokus steht weiterhin der Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.600 Punkten. Solange der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...