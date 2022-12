Agrana stellt auf der Food ingredients Europe-Messe (FiE) in Paris von 6. bis 8. Dezember u.a. neue pflanzenbasierte Neuheiten vor, zB. ein veganes Dessert auf Kokosnuss-Basis und ohne Geschmacksverstärker. Das Konzept ist alternativ mit anderen Nüssen, etwa Mandeln, Cashew-Nüssen oder kombiniert mit Früchten anwendbar. Agrana bietet zudem eine neue Lösung in Form eines veganen, luftigen Softeises auf Basis von Reis an. Auch das italienische Dessert Panna Cotta hat Agrana in eine vegane Form verwandelt. Am FiE-Messestand von Agrana können auch zwei von Agrana gemeinsam mit Austria Juice entwickelte Getränkekonzepte verkostet werden: einerseits ein isotonischer Sportdrink mit Rote-Beeren-Saft und Maisstärke, andererseits ein Energy-Drink mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...