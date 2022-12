NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia nach einer Veranstaltung des Netzwerkausrüsters auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Die Finnen glaubten, dass der 5G-Zyklus seinen Höhepunkt noch nicht erreicht habe, da drei Viertel der 4G-Basisstationen noch nicht auf den neuen Mobilfunkstandard aufgerüstet worden seien, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen könnten 2023 zwar unter Druck geraten. Doch andererseits setze Nokia auf eine Normalisierung der Lieferketten und eine bessere Verfügbarkeit von Halbleitern./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

NOKIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de