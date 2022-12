Rückblick: Auf die Erholung im Oktober (+9.3%) folgte bei der Siemens-Aktie ein starker November, in dem die Papiere per Saldo 18.6% an Wert zulegen konnten - das war das beste Monatsergebnis seit mehr als 13 Jahren. Dabei haben die Notierungen mit der 200-Tage-Linie, der März-Eindämmungslinie, dem Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...