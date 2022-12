Frankfurt am Main (ots) -Auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Logistik ist Nestlé einen weiteren großen Schritt vorangekommen: Seit November befindet sich eine rein elektrisch angetriebene Sattelzugmaschine von Volvo in der Erprobung bei Logistik-Partner Ansorge. Der Sattelzug mit einem maximalen Gesamtgewicht von 44 Tonnen und einer Reichweite von 300 km wird zukünftig im intermodalen Verkehr als auch in der Belieferung von Kunden mit Sortimenten von Nestlé Waters und Maggi eingesetzt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Verbrennungsmotoren werden so die Emissionen an C02 und Stickoxiden um etwa 80 % gesenkt. Bei einer Aufladung mit dem aus der eigenen Photovoltaikanlage generierten Strom am Standort Singen wäre der E-Truck sogar komplett CO2e-neutral unterwegs. Damit trägt der elektrische Lastwagen zur nachhaltigen Logistikstrategie von Nestlé bei."Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem ersten E-Truck unsere Bemühungen für weniger Emissionen im Transport gemeinsam mit Ansorge und Volvo als starke Partner auf eine neue Stufe heben konnten. Durch moderne, intermodale Transportkonzepte und nachhaltige Antriebstechnologien leisten wir unseren Beitrag, um unser globales Ziel von Netto Null Emissionen bis 2050 zu erreichen", sagt Matthias Fleischer, Director Supply Chain & IT bei Nestlé Deutschland."Neben dem Ausbau der Flotte an E-Trucks setzt Nestlé auch auf andere Technologien wie etwa Antriebe auf (Bio) Gas- und Wasserstoffbasis. Diese sind bereits im Einsatz und werden in engem Austausch mit unseren Logistik-Partnern kontinuierlich ausgebaut", ergänzt Björn Stammer, Leiter Logistik bei Nestlé Deutschland.Auch Wolfgang Thoma, geschäftsführender Gesellschafter bei Ansorge, ist der Überzeugung, dass der Weg zu Zero Emission im Güterverkehr nur durch alternative Antriebstechniken weiter beschleunigt werden kann. "Deshalb ist der aktuelle Einsatz von Gas- und E-Fahrzeugen in unserem Fuhrpark gelebte Praxis und in Verbindung mit dem intermodalen Verkehr von höchstem Stellenwert." In den nächsten 15 Monaten soll die LKW-Flotte um neun weitere E-Trucks erweitert werden.Wege in klimafreundlichere Zukunft: Intermodaler Transport und neue Antriebstechnologien bei LKWErstmals öffentlich vorgestellt wurde der E-Truck Ende Oktober auf der Roadshow der European Clean Trucking Alliance (ECTA) in Brüssel. Dort unterzeichnete Nestlé eine gemeinsame Erklärung mit anderen Industrievertreter:innen und Transportbetreiber:innen, in der eine ehrgeizige EU-Politik zur Dekarbonisierung des EU-Straßengüterverkehrs gefordert wird.Ein gutes Beispiel für die intelligente Kombination unterschiedlicher Verkehrsträger ist Nestlé Waters: Bereits heute transportieren S.Pellegrino und Acqua Panna ihr Mineralwasser von Italien nach Deutschland größtenteils mit der Bahn. So wird insgesamt 84 Prozent der gesamten Strecke mit dem Zug zurückgelegt. Verglichen mit dem herkömmlichen LKW-Transport reduziert sich der CO2e-Ausstoß so um durchschnittlich 8.300 Tonnen pro Jahr. Durch die Verwendung alternativer Antriebe lassen sich die Emissionen im Vor- und Nachlauf weiter deutlich reduzieren.Die Umstellung auf erneuerbare Energien und der Einsatz emissionsarmer, nachhaltiger Antriebstechnologien im Verkehrssektor stand ebenfalls auf der Agenda der Weltklimakonferenz COP27, die im ägyptischen Sharm El-Sheikh stattfand und deren Teil auch Nestlé war.Geringerer CO2e-Fußabdruck auch durch kürzere Transportwege und effiziente FahrzeugauslastungNestlé fokussiert global auf Nachhaltigkeit: Bis 2030 sollen so durch Maßnahmen allein im Bereich Logistik rund 3,5 Millionen Tonnen CO2e eingespart werden. Ziel bis 2050 ist die "Grüne Null". Neben der Umstellung auf Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen setzt Nestlé auch auf optimierte Logistikprozesse und nachhaltige Lagerstandorte. So wird Nestlé ab 2023 Kunden in Deutschland mit Kaffee und Schokolade aus einem neuen, zentral gelegenen Distributionszentrum beliefern und dadurch Transportkilometer sehr stark reduzieren. Der sogenannte "multicube osthessen" in Bad Hersfeld des Logistikpartners pfenning logistics befindet sich gerade im Bau und wird als CO2e neutrales Lager höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Beides trägt dazu bei, CO2e-Emissionen signifikant zu senken. Weitere Informationen finden Sie hier: Weniger CO2e-Emissionen bei Transport und Logistik | Nestlé (nestle.de) (https://www.nestle.de/medien/medieninformation/nestle-hat-weniger-emissionen-bei-transport-und-logistik-im-fokus)Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabel HörnleTel: (069) 6671 3682isabel.hoernle@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5384927