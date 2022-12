Bei Ballard Power feiern heute die Bullen. Schließlich sind die Aktien aktuell rund zwei Prozent teurer als gestern. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sieben Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 6,29 EUR ausgebildet. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...