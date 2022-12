Die Buffett-Aktie Kraft Heinz (WKN: A14TU4) besitzt sehr oberflächlich viele Dinge, die zumindest eine Aktie für Anfänger nahelegen könnten. So zum Beispiel ein defensives Geschäftsmodell, das sogar eigentlich zeitlos ist. Es geht um Lebensmittel, beliebte Produkte wie Mac'n'Cheese neben jeder Menge weiterer. Das wird vermutlich auch noch in 50 Jahren verkauft werden. Trotzdem zeigt alleine die Volatilität: Kraft Heinz ist nichts für schwache Gemüter. Seitdem das Konglomerat in dieser Form existiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...