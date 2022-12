HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 10 Euro gesenkt. Seit der Gewinnwarnung im Oktober hätten sich die Papiere der Unterföhringer massiv erholt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte stampfte seine Schätzungen allerdings deutlich ein. Ein Abschwung auf dem Werbemarkt sei Fakt. Seine Schätzungen lägen etwas unter dem Marktkonsens und eine Gewinnerholung für 2024 werde seiner Meinung nach kaum spürbar ausfallen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



ISIN: DE000PSM7770

