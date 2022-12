DJ PTA-Adhoc: Softline AG: Korrektur der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/02.12.2022/09:55) - Die Softline AG mit Sitz in Leipzig erwartet entgegen der am 23. August 2022 veröffentlichten Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2022 auf Konzernebene einen möglichen Verlust von 1,8 - 2,0 Mio. EUR auf EBITDA-Ebene. Gegenüber der Halbjahresvorschau in der für das Geschäftsjahr 2022 noch von einem Jahresumsatz von ca. 30,0 - 35,0 Mio. EUR ausgegangen war, wird aktuell nur noch mit einem Jahresumsatz von 27,0 - 29,0 Mio. EUR gerechnet.

Die Korrektur basiert auf den aktuell vorliegenden Zahlen und den darauf fußenden Hochrechnungen für das vierte Quartal. Das bereits im zweiten Quartal 2022 initiierte Maßnahmenprogramm zur Erhöhung von Auslastung, Umsatz und Deckungsbeitrag hatte bereits erste positive Ergebnisauswirkungen gezeigt, konnte aber aufgrund der bestehenden Herausforderungen hinsichtlich Auftragslage, Krankenstand und Fluktuation nicht weiter ausgebaut werden.

Ein weiteres konsequenteres Maßnahmenprogramm, initiiert im vierten Quartal, stellt die Basis für eine Stabilisierung des Geschäftsbetriebs, um für das kommende Jahr wieder eine positive Geschäftsentwicklung zu erreichen.

Softline AG, Leipzig, 02. Dezember 2022

(Ende)

Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: investors@softline-group.com Website: www.softline-group.com

ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 03:55 ET (08:55 GMT)