Gold hat seine Rally in den letzten beiden Tagen fortgesetzt. Nach einer kurzen Konsolidierung am September-Hoch brach das Edelmetall am Donnerstag gleich mehrere wichtige Widerstände und steht nun an der 1.800-Dollar-Marke. Dieser makro-ökonomische Faktor deutet darauf hin, dass der Goldpreis deutlich steigen wird.Etwa zwei Wochen dauerte es, bis der Goldpreis seine Konsolidierung abgeschlossen hatte. Bereits am Mittwoch verließ er mit einem Sprung über die 1.760-Dollar-Marke die Seitwärtszone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...