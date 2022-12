München (ots) -- Estefanias zweites Feature mit Vocis- Ein Sound, der zum Nachdenken anregt- Estefania x Vocis - "Allein" ab 02. Dezember 2022 digital auf allen Kanälen erhältlichDie junge Sängerin Estefania veröffentlicht ihre neue Single "Allein". Unterstützung erhält sie dabei von Sänger und Songwriter Vocis. "Allein" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 02. Dezember 2022, auf allen digitalen Kanälen erhältlich.Neue Musik von Estefania: Nach "Doppelt laut", einer emotionalen Ballade für ihre beiden Neffen, erscheint der nächste, eher ruhigere Song der jungen Musikerin. Ihr stimmliches Talent stellt sie hier erneut unter Beweis. Unterstützung hat sie dabei von Vocis, welcher schon bei der Sommersingle "Superstar" an ihrer Seite stand.Gemeinsam mit dem Sänger und Songwriter entstand ein tiefgründiges Lied über die Liebe und das Gefühl, allein zu sein. "Dieser Song spricht vielen Menschen aus der Seele und behandelt ein sensibles Thema, welches im heutigen Alltag leider keine Seltenheit mehr ist", so Estefania.Estefania konnte bisher mit Songs wie "Unkaputtbar" oder der zuletzt erschienenen vorab Albumauskopplung "Doppelt Laut" beachtliche Erfolge feiern.Estefania x Vocis - "Allein" erscheint am 02. Dezember 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.Download / Stream: https://umg.lnk.to/Allein_SingleMusikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=TW8NHWSgsT8Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100899622