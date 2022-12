Die ständig aufflammende Debatte um die zukünftige Geschäftsausrichtung der OMV AG schadet dem Unternehmen. Du siehst das am besten am Aktienkurs, der im Vergleich zu seinen Peers leidet. Auf Einjahressicht steht die Aktie der OMV AG bei einem Plus von 1,28 Prozent, BP kommt auf 42 Prozent, Eni auf 16 Prozent und Shell auf 44 Prozent, der Ölpreis hat um 31 Prozent zugelegt. Es gab vor ein paar Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...