Positive politische Aussagen im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) haben die Aktie von Shop Apotheke Europe am Donnerstag angetrieben (DER AKTIONÄR berichtete). Am letzten Handelstag dieser Woche knüpft der SDAX-Wert an die jüngsten Kursgewinne an. Der Grund dafür ist ein frischer Analystenkommentar.Das Bankhaus Metzler hat Shop Apotheke von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 45 Euro gesenkt. Der Bewertungsaufschlag gegenüber E-Commerce-Wettbewerbern ...

