Der Schweizer Pharmaauftragsfertiger Polypeptide hat die Anleger am Freitag mit einer weiteren Gewinnwarnung schockiert. An der Börse fiel die Aktie im zweistelligen Prozentbereich und büßte die Kursgewinne der jüngsten Erholungsrally damit wieder vollständig ein. Das ist der Grund für die bereits zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr.Die Ursache für die zweite Gewinnwarnung bei Polypeptide liegt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...