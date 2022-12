Der Koblenzer Hersteller von Gasdruckfedern und -dämpfern für Auto, Luftfahrt und mehr will der am 15. Februar 2023 stattfindenden Hauptversammlung eine von 1,25 € auf 1,75 € erhöhte Dividende vorschlagen. Die Ausschüttungssumme würde 43,2 Mio. € betragen, was bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernnettoergebnis einer Ausschüttungsquote von 42 % entspräche. Damit läge man leicht über der eigentlich angestrebten Bandbreite von 20 bis 40 %.







Die Aktie notierte heute bis zu 2,3 % im Plus bei einem gut behaupteten Gesamtmarkt. Die vorgeschlagene Dividendenerhöhung wird also vom Markt honoriert. Mit einem KGV von 15 für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 ist die Aktie nicht unbedingt ein Schnäppchen. Zu mehr als einer Halteempfehlung reicht es momentan nicht.







Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





